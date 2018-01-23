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    23 Ocak 2018, Salı
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    ‘Gardaş’ ziyareti

    ‘Gardaş’ ziyareti
    Azerbaycan'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Karabağ ile geçen sezon Avrupa Ligi'nde grup aşamasında mücadele eden Kabala futbol takımlarının medya direktörleri, Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret etti. Konukların, kurumların çalışma şekilleri ve yayınlar hakkında bilgi aldığı bildirildi. Misafirlere, İletişim Direktörü Necati Mete ile dijital medya ve sosyal medya sorumlusu Çağatay Durgun eşlik etti.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:18
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