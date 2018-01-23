Van Persie’den 1.5 yıllık imza
Fenerbahçe'den ayrılan Robin van Persie, Hollanda ligi takımlarından Feyenoord ile sözleşme imzaladı.
21 MİLYON EURO'YA MALOLAN HÜSRAN
Fenerbahçe'de 2.5 sezonda 87 maça çıkan Robin van Persie'nin toplam maliyeti 20 milyon 780 bin euro'yu buldu. 36 gol atan yıldızın 1 maçı 239 bin (1 milyon 93 bin lira), bir golü ise 577 bin euro'ya (2 milyon 640 bin lira) denk geldi. Performansı ile hayal kırıklığı yaşatan Robin, sakatlığı yüzünden 31, cezalı ve kadro dışı olduğu için de 26 maçı kaçırdı.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 01:22
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Duraklama devri
Toplam 10
Yorum
SenoL34 3 maç üst üste Konyayla oynuyorsun ve hala daha sahaya nasıl kadro çıkaracağını bilmeyip saçma sapan değişiklikler yapıyorsun pes hocam..
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Köklü değişiklik
Toplam 2
Yorum
SenoL34 EEE Sonuç ? Yine hüsran yanlış kadro seçimi ve yanlış oyuncu değiştirmeler...
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Burak Yılmaz'dan sert tepki
Toplam 4
Yorum
ts1987li Trabzonun yükselmesi devin uyanışı bazılarına zor geliyor tabi..burak sen boş ver onları biz futbolumuza bakalım onlar da izlesinler.
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