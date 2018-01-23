CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Persie’den 1.5 yıllık imza

    Van Persie’den 1.5 yıllık imza

    'den ayrılan Robin Persie, ligi takımlarından Feyenoord ile sözleşme imzaladı.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 34 yaşındaki forvet oyuncusuyla 1.5 yıllık kontrat imzalandığı belirtildi. 32 numaralı formayı giyecek Van Persie, takımla birlikte ilk antrenmanına da çıktı. Tecrübeli oyuncunun yarın oynanacak Utrecht maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. 2015 yazında 'den 'ye transfer olan Robin, geçen hafta sözleşmesini karşılıklı feshetmişti. Persie altyapısından yetiştiği Feyenoord'da 2001'den 2004'e kadar oynadı.

    21 MİLYON EURO'YA MALOLAN HÜSRAN
    Fenerbahçe'de 2.5 sezonda 87 maça çıkan Robin van Persie'nin toplam maliyeti 20 milyon 780 bin euro'yu buldu. 36 gol atan yıldızın 1 maçı 239 bin (1 milyon 93 bin lira), bir golü ise 577 bin euro'ya (2 milyon 640 bin lira) denk geldi. Performansı ile hayal kırıklığı yaşatan Robin, sakatlığı yüzünden 31, cezalı ve kadro dışı olduğu için de 26 maçı kaçırdı.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Van Persie’den 1.5 yıllık imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN