Bomba itiraf
Sarı-lacivertlilerin transfer yapmayacağı söyleniyor ama gerçek öyle değil! Everton’ın hocası Sam Allardyce, İngiliz basınına açıkladı: F.Bahçe, Davy Klaassen ile ilgileniyor. Sportif direktör Steve Walsf bu görüşmeleri sürdürüyor
KADRO KÜÇÜLECEK
Cenk Tosun ve Theo Walcott'u alarak transferi kapattıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Kadroda 33 oyuncumuz var ve bunu biraz azaltmamız gerekiyor. Mirallas, Olympiakos'a gitti. Lennon'a Burnley, Newcastle ve Leeds talip. Davy Klaassen ile ise Fenerbahçe ilgileniyor. Sportif Direktör Steve Walsf, bu görüşmeleri sürdürüyor" dedi.
Allardyce , daha fazla detaya yer vermese de Fenerbahçe'nin Klaassen'i sezon sonuna kadar kiralamak istediği ortaya çıktı. Vincent Janssen'in Hollanda Milli Takımı'ndan arkadaşı olan 24 yaşındaki on numara, Everton'a sezon başında 27 milyon euro karşılığında Ajax'tan transfer edilmiş ancak performansı ile hayal kırıklığı yaşatmıştı.
Lider orta saha (Mini yorum: Rıdvan Aksu)
Ajax'ta 22 yaşında kaptanlığa getirilen Davy Klaassen, lider karakterli bir oyuncu. Asıl pozisyonu ofansif orta saha. Ajax'ta üçlü orta sahada hücuma dönük bir görev yapıyordu. Everton'da ise Rooney ve Sigurdsson nedeniyle ona yer bulamadılar. Klaassen fizik gücü yüksek, ceza sahası dışından sert şutlar atan, teknik kapasitesi üst düzey bir oyuncu olmasının yanı sıra çalışkanlığıyla da dikkat çekiyor. Rakibe pres yapmayı seven, mücadeleden kaçmayan bir isim. Fenerbahçe'ye faydalı olur. Kendi mevkiinde oynatıldığında takıma büyük güç katar.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
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Burak'ın golü tartışma yarattı! Ofsayt...
Toplam 7
Yorum
Q 7 ARKADAŞ NE DANDOY MUŞ YA BAL YAPMAZ ARI GİBİ AMA HER TEKNİK DREKTÖR ONDAN MEDET UMAR RODEJAGA VAR YEDEK ANLIYAMADIM BEN BU DÜNYANIN FENDINI
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 10
Yorum
Q 7 RIZA HOCAM SENDE ERSUN KAFASINDASIN BU KAFAYLA DEVAM EDERSEN SENDENDE BİR CACIK OLMAZ HASILI SEZON SONUNDA KONGRE GÖZÜKTÜ
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Şenol Güneş'ten flaş açıklama! Eto'o
Toplam 2
Yorum
Aykut Fiko yil sonu ffp den cenk tosunu satarak pacayi kurtardi diye göbek atiyor kimse cicarito beklemesin ama civatito olur o da bêles se tabi
Bomba itiraf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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