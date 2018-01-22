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    22 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Bomba itiraf

    Bomba itiraf

    Sarı-lacivertlilerin transfer yapmayacağı söyleniyor ama gerçek öyle değil! ’ın hocası , İngiliz basınına açıkladı: F.Bahçe, ile ilgileniyor. Sportif direktör Steve Walsf bu görüşmeleri sürdürüyor

    Uygun şartlarda bir isim bulamadığı ve yabancı kontenjanını azaltamadığı gerekçesiyle transfer yapmayacağı belirtilen Fenerbahçe için Ada'dan müthiş bir haber geldi. Everton'ın hocası Sam Allardyce, kulübün transfer politikası hakkında İngiliz basınına açıklamalar yaparken, bomba bir itirafta bulundu.

    KADRO KÜÇÜLECEK
    Cenk Tosun ve Theo Walcott'u alarak transferi kapattıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Kadroda 33 oyuncumuz var ve bunu biraz azaltmamız gerekiyor. Mirallas, Olympiakos'a gitti. Lennon'a Burnley, Newcastle ve Leeds talip. Davy Klaassen ile ise ilgileniyor. Sportif Direktör Steve Walsf, bu görüşmeleri sürdürüyor" dedi.
    27 MİLYON EURO'YA GELDİ
    Allardyce , daha fazla detaya yer vermese de Fenerbahçe'nin Klaassen'i sezon sonuna kadar kiralamak istediği ortaya çıktı. Vincent Janssen'in Hollanda Milli Takımı'ndan arkadaşı olan 24 yaşındaki on numara, 'a sezon başında 27 milyon euro karşılığında Ajax'tan transfer edilmiş ancak performansı ile hayal kırıklığı yaşatmıştı.

    Lider orta saha (Mini yorum: Rıdvan Aksu)
    Ajax'ta 22 yaşında kaptanlığa getirilen , lider karakterli bir oyuncu. Asıl pozisyonu ofansif orta saha. Ajax'ta üçlü orta sahada hücuma dönük bir görev yapıyordu. Everton'da ise Rooney ve Sigurdsson nedeniyle ona yer bulamadılar. Klaassen fizik gücü yüksek, ceza sahası dışından sert şutlar atan, teknik kapasitesi üst düzey bir oyuncu olmasının yanı sıra çalışkanlığıyla da dikkat çekiyor. Rakibe pres yapmayı seven, mücadeleden kaçmayan bir isim. Fenerbahçe'ye faydalı olur. Kendi mevkiinde oynatıldığında takıma büyük güç katar.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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