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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    F.Bahçe, ABD'li oyuncuyu renklerine bağladı

    F.Bahçe, ABD'li oyuncuyu renklerine bağladı

    Bilyoner.com Kadınlar Ligi ekiplerinden , ABD'li oyuncu 'i renklerine bağladı.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli ekip, WNBA takımlarından Connecticut Sun forması giyen 1,93 metre boyundaki 'i etti. 27 yaşında Kizer, 15 Şubat'ta 'nin kadrosuna dahil olacak.

    Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi, daha önce Büyükşehir Belediyespor ve formaları giymişti.

    pasaportu da taşıyan Kizer, 2017 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda bu ülke adına mücadele etmişti.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:45
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