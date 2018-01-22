F.Bahçe, ABD'li oyuncuyu renklerine bağladı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Fenerbahçe, ABD'li oyuncu Lynetta Kizer'i renklerine bağladı.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli ekip, WNBA takımlarından Connecticut Sun forması giyen 1,93 metre boyundaki Lynetta Kizer'i transfer etti. 27 yaşında Kizer, 15 Şubat'ta Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil olacak.
Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi, daha önce Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray formaları giymişti.
Bosna Hersek pasaportu da taşıyan Kizer, 2017 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda bu ülke adına mücadele etmişti.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:45
-
Duraklama devri
Toplam 10
Yorum
SenoL34 3 maç üst üste Konyayla oynuyorsun ve hala daha sahaya nasıl kadro çıkaracağını bilmeyip saçma sapan değişiklikler yapıyorsun pes hocam..
-
Köklü değişiklik
Toplam 2
Yorum
SenoL34 EEE Sonuç ? Yine hüsran yanlış kadro seçimi ve yanlış oyuncu değiştirmeler...
-
Burak Yılmaz'dan sert tepki
Toplam 4
Yorum
ts1987li Trabzonun yükselmesi devin uyanışı bazılarına zor geliyor tabi..burak sen boş ver onları biz futbolumuza bakalım onlar da izlesinler.
F.Bahçe, ABD'li oyuncuyu renklerine bağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.