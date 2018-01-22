Pınar Karşıyaka'ya İspanyol rakip
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, 12. hafta maçında yarın İspanyol ekibi UCAM Murcia'yı konuk edecek.
Grupta ilk 11 haftada aldığı 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 18 puan ve averajla 3. sırada yer alan yeşil-kırmızılı ekip, yarın UCAM Murcia'yı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Deplasmandaki müsabakayı 96-91 kazanan Pınar Karşıyaka, yarınki karşılaşmadan galip ayrılması halinde son 16 turuna kalmayı garantileyecek.
Avrupa'da 185. randevu
Avrupa kupalarında 185. maçını oynayacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 93 galibiyet, 90 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.
Bu müsabakalarda 14 bin 484 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 14 bin 330 sayı gördü.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:20
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Negredo yokları oynadı
Toplam 4
Yorum
ruhi mücerret çok ağır,direkten dönen topu atmalıydı, geri pası atmalıydı maç 4 olurdu.boşuna pas vermiyorlar demesin takipçilikte yok ,cidden ağır adam.
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Hopson kontratını tek taraflı feshetti
Toplam 1
Yorum
gs şu futbola yapılan yatırım niye hiç basketbola yapılmıyor. Zaten çok almıyor oyuncular transfer yasağı da var ne yapacaksınız şimdi acaba
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Fatih Terim bırakıyor!
Toplam 2
Yorum
de get lan kısa vade için fatih terim bence iyidir ligin sonuna kadar kalmalı ama uzun vade içi düşünülmemeli daha önceki gibi kulubü batağa sürükler
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