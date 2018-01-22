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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    'ya İspanyol rakip

    Pınar Karşıyaka'ya İspanyol rakip

    FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden , 12. hafta maçında yarın İspanyol ekibi UCAM Murcia'yı konuk edecek.

    Grupta ilk 11 haftada aldığı 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 18 puan ve averajla 3. sırada yer alan yeşil-kırmızılı ekip, yarın UCAM Murcia'yı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

    Deplasmandaki müsabakayı 96-91 kazanan , yarınki karşılaşmadan galip ayrılması halinde son 16 turuna kalmayı garantileyecek.

    Avrupa'da 185. randevu
    Avrupa kupalarında 185. maçını oynayacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 93 galibiyet, 90 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

    Bu müsabakalarda 14 bin 484 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 14 bin 330 sayı gördü.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:20
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