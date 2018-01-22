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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Babasının izinde

    Babasının izinde
    'ten Onuralp Bitim birinci oldu. Josh Adams ile finale yükselen genç oyuncu, smaçlarıyla jüriden daha fazla oy alarak yarışmayı kazandı.1999 doğumlu Onuralp'in babası Mustafa Kemal Bitim de bundan 23 yıl önce 1995 All-Star yarışmasında smaç şampiyonu olmuştu.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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