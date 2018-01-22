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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Heslip coştu

    Heslip coştu

    Büyük çekişmeye sahne olan 3 Sayı Yarışması'nı 'dan kazandı

    İlk turda en fazla isabeti bulan ile Scott Wood finale yükseldi. Final etabında ise Wood'un etkisiz performansının ardından, daha fazla isabet bulan Heslip yarışmanın galibi oldu. Doğuş forması giyen ve son iki yılın 3 sayı şampiyonu olan bu kez final etabına yükselemedi
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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