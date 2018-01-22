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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Şampiyon unvanını korudu

    Şampiyon unvanını korudu
    Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı Tahincioğlu All-Star 2018 organizasyonu kapsamında düzenlenen Leaseplan Yetenek Yarışması'nda TOFAŞ'tan birinci oldu. Yarışma için hazırlanan parkuru en kısa sürede tamamlayan Erkin Şenel ve Yiğit Arslan finale yükseldi. Geçen yılki organizasyonu da ilk sırada bitiren Yiğit Arslan, final aşamasında parkuru 31 saniyede tamamlayarak üstü üste ikinci kez yetenek yarışmasını kazandı.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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