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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Devlerin geçidi

    Devlerin geçidi

    Yıldızların sahne aldığı Tahincioğlu 2018 All-Star karşılaşmasında gülen taraf 151-142 ile Asya Karması oldu. 22 sayı, 14 asist üreten MVP seçildi

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getiren All-Star 2018 maçında, Asya ile Avrupa Karması Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Merakla beklenen organizasyonda ilk periyotu Avrupa Karması 37-32 önde kaparken, devre 70-70 eşitlikle geçildi. Üçüncü periyot Avrupa Karması'nın 118-108'lik üstünlüğü sona ererken, müsabakayı ise geriden gelen Asya Karması 151-142'lik skorla kazandı.

    BARIŞ DAMGA VURDU
    Tofaş forması giyen Barış Ermiş, karşılaşmanın MVP'si (En değerli oyuncusu) seçildi. Mücadele boyunca etkili performans gösteren oyun kurucu 22 sayı, 14 asist ve 6 ribaund ile oynadı. En skorer isim ise 30 sayı kaydeden Ervin Walker oldu

    Alkışlar Ayşe Begüm'e
    Unutulmaz bir basketbol şöleninin yaşandığı All- Star 2018'de Red Bull sporcusu Avrupa Şampiyonu jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı unutulmayacak bir şov yaptı. All- Star maçının periyot arasında gösteri düzenleyen Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ayşe Begüm, seyircilerden büyük alkış aldı.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:52
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