Devlerin geçidi
Yıldızların sahne aldığı Tahincioğlu 2018 All-Star karşılaşmasında gülen taraf 151-142 ile Asya Karması oldu. 22 sayı, 14 asist üreten Barış Ermiş MVP seçildi
BARIŞ DAMGA VURDU
Tofaş forması giyen Barış Ermiş, karşılaşmanın MVP'si (En değerli oyuncusu) seçildi. Mücadele boyunca etkili performans gösteren oyun kurucu 22 sayı, 14 asist ve 6 ribaund ile oynadı. En skorer isim ise 30 sayı kaydeden Ervin Walker oldu
Alkışlar Ayşe Begüm'e
Unutulmaz bir basketbol şöleninin yaşandığı All- Star 2018'de Red Bull sporcusu Avrupa Şampiyonu jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı unutulmayacak bir şov yaptı. All- Star maçının periyot arasında gösteri düzenleyen Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ayşe Begüm, seyircilerden büyük alkış aldı.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:52
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Burak'ın golü tartışma yarattı! Ofsayt...
Toplam 7
Yorum
Q 7 ARKADAŞ NE DANDOY MUŞ YA BAL YAPMAZ ARI GİBİ AMA HER TEKNİK DREKTÖR ONDAN MEDET UMAR RODEJAGA VAR YEDEK ANLIYAMADIM BEN BU DÜNYANIN FENDINI
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 10
Yorum
Q 7 RIZA HOCAM SENDE ERSUN KAFASINDASIN BU KAFAYLA DEVAM EDERSEN SENDENDE BİR CACIK OLMAZ HASILI SEZON SONUNDA KONGRE GÖZÜKTÜ
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Şenol Güneş'ten flaş açıklama! Eto'o
Toplam 2
Yorum
Aykut Fiko yil sonu ffp den cenk tosunu satarak pacayi kurtardi diye göbek atiyor kimse cicarito beklemesin ama civatito olur o da bêles se tabi
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