Devlerin geçidi

Yıldızların sahne aldığı Tahincioğlu 2018 All-Star karşılaşmasında gülen taraf 151-142 ile Asya Karması oldu. 22 sayı, 14 asist üreten Barış Ermiş MVP seçildi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getiren All-Star 2018 maçında, Asya ile Avrupa Karması Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Merakla beklenen organizasyonda ilk periyotu Avrupa Karması 37-32 önde kaparken, devre 70-70 eşitlikle geçildi. Üçüncü periyot Avrupa Karması'nın 118-108'lik üstünlüğü sona ererken, müsabakayı ise geriden gelen Asya Karması 151-142'lik skorla kazandı.



BARIŞ DAMGA VURDU

Tofaş forması giyen Barış Ermiş, karşılaşmanın MVP'si (En değerli oyuncusu) seçildi. Mücadele boyunca etkili performans gösteren oyun kurucu 22 sayı, 14 asist ve 6 ribaund ile oynadı. En skorer isim ise 30 sayı kaydeden Ervin Walker oldu



Alkışlar Ayşe Begüm'e

Unutulmaz bir basketbol şöleninin yaşandığı All- Star 2018'de Red Bull sporcusu Avrupa Şampiyonu jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı unutulmayacak bir şov yaptı. All- Star maçının periyot arasında gösteri düzenleyen Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ayşe Begüm, seyircilerden büyük alkış aldı.