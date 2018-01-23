CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kaf-Kaf, İspanyolları devirerek gruptan çıkmayı garantiledi

    Kaf-Kaf, İspanyolları devirerek gruptan çıkmayı garantiledi

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 12. hafta mücadelesinde , İspanyol ekibi UCAM Murcia'yı 79-72 mağlup etti. Bitime 2 hafta kala gruptan çıkmayı garantileyen İzmir temsilcisi son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.

    Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada Soko ile etkili olan konuk ekip, 6. dakikanın başında 11-10 üstünlük kurdu. Yakaladığı 7-0'lık seriyle 17-11 öne geçen , Jones'un son saniyede attığı 3 sayılık basketle ilk periyodu 10 sayı farkla 25-15 önde tamamladı.

    İkinci periyodun başında Jones, Kennedy ve Berk'in sayılarıyla farkı 15 sayıya (32-17) yükselten , konuk ekibin 7-0'lık serisine rağmen 16. dakikayı Kennedy'nin 3 sayılık basketiyle 35-24 üstün geçti. Ev sahibi ekip Jones ve Waters'ın sayılarıyla devreyi 40-29 galip bitirdi.

    Üçüncü periyoda Jones ve Metin'in basketleriyle başlayan , 25. dakika içinde Waters'ın faul atışından bulduğu sayılarla aradaki farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 51-35. Periyodun son 2 dakikasına 57-44 önde giren yeşil-kırmızılı ekip periyodu Kennedy'nin basketleriyle 17 sayı farkla 61-44 üstün tamamladı.

    Son periyoda daha etkili başlayan konuk ekip, Urtasun'la bulduğu sayılarla aradaki farkı azalttı. 'nın sadece 4 sayı ürettiği bölümde 16 sayıya ulaşan UCAM Murcia, bitime 3 dakika 35 saniye kala farkı 5 sayıya kadar indirdi: 65-60. Jones'un sayıylarıyla son 2 dakikaya 73-65 üstün giren , karşılaşmadan 79-72 galip ayrıldı.

    Maç içinde birer teknik faul ve sportmenlik dışı faulü çalınan Metin Türen, maçın 4. periyodunda diskalifiye edildi.



    - : 79 - UCAM Murcia: 72 - İzmir temsilcisi, bitime 2 hafta kala son 16 turuna kalmayı garantiledi

    Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

    Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Anastasios Manos (Yunanistan), Radomir Vojinovic (Karadağ)

    : Waters 10, Wood 3, Kennedy 25, Metin Türen 5, Banic 6, 4, Jones 26, Erdi Gülaslan

    UCAM Murcia: Hannah 18, Oleson 2, Rojas 2, Soko 17, Tumba 4, Urtasun 9, Martin, Kloof 7, Delia 13

    1. periyot: 25-15

    Devre: 40-29

    3. periyot: 61-44

    Diskalifiye: 32.32 Metin Türen ()

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaf-Kaf, İspanyolları devirerek gruptan çıkmayı garantiledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN