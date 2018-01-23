Kaf-Kaf, İspanyolları devirerek gruptan çıkmayı garantiledi
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 12. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, İspanyol ekibi UCAM Murcia'yı 79-72 mağlup etti. Bitime 2 hafta kala gruptan çıkmayı garantileyen İzmir temsilcisi son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.
Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada Soko ile etkili olan konuk ekip, 6. dakikanın başında 11-10 üstünlük kurdu. Yakaladığı 7-0'lık seriyle 17-11 öne geçen Pınar Karşıyaka, Jones'un son saniyede attığı 3 sayılık basketle ilk periyodu 10 sayı farkla 25-15 önde tamamladı.
İkinci periyodun başında Jones, Kennedy ve Berk'in sayılarıyla farkı 15 sayıya (32-17) yükselten Pınar Karşıyaka, konuk ekibin 7-0'lık serisine rağmen 16. dakikayı Kennedy'nin 3 sayılık basketiyle 35-24 üstün geçti. Ev sahibi ekip Jones ve Waters'ın sayılarıyla devreyi 40-29 galip bitirdi.
Üçüncü periyoda Jones ve Metin'in basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 25. dakika içinde Waters'ın faul atışından bulduğu sayılarla aradaki farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 51-35. Periyodun son 2 dakikasına 57-44 önde giren yeşil-kırmızılı ekip periyodu Kennedy'nin basketleriyle 17 sayı farkla 61-44 üstün tamamladı.
Son periyoda daha etkili başlayan konuk ekip, Urtasun'la bulduğu sayılarla aradaki farkı azalttı. Pınar Karşıyaka'nın sadece 4 sayı ürettiği bölümde 16 sayıya ulaşan UCAM Murcia, bitime 3 dakika 35 saniye kala farkı 5 sayıya kadar indirdi: 65-60. Jones'un sayıylarıyla son 2 dakikaya 73-65 üstün giren Pınar Karşıyaka, karşılaşmadan 79-72 galip ayrıldı.
Maç içinde birer teknik faul ve sportmenlik dışı faulü çalınan Metin Türen, maçın 4. periyodunda diskalifiye edildi.
- Pınar Karşıyaka: 79 - UCAM Murcia: 72 - İzmir temsilcisi, bitime 2 hafta kala son 16 turuna kalmayı garantiledi
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Anastasios Manos (Yunanistan), Radomir Vojinovic (Karadağ)
Pınar Karşıyaka: Waters 10, Wood 3, Kennedy 25, Metin Türen 5, Banic 6, Berk Uğurlu 4, Jones 26, Erdi Gülaslan
UCAM Murcia: Hannah 18, Oleson 2, Rojas 2, Soko 17, Tumba 4, Urtasun 9, Martin, Kloof 7, Delia 13
1. periyot: 25-15
Devre: 40-29
3. periyot: 61-44
Diskalifiye: 32.32 Metin Türen (Pınar Karşıyaka)
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 22:12
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Solun ilacı Holebas
Toplam 7
Yorum
kaya Hem para yok deniyor hem de bu oyuncuya da yine bir sürü para verilecek. En azından evranın ismi yeter.
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Ozan Tufan seferberliği!
Toplam 17
Yorum
feyko kim alcak.bu kazmayı her gün meşkül etmeyin sayfayı
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F.Bahçe bu kez Burak Yılmaz'ı yenebilecek mi?
Toplam 6
Yorum
2861 evet Burak geldi bu sefer fb yi yeneceğiz.azcık iyi oynayalım fb yi yeneriz.ama konyadaki gibi oynarsa topcularımız fark yeriz.çok kötüyüz
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