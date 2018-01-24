Avrupa mesaisi
Basketbol'da bugün takımlarımız Avrupa sınavında. Eurocup: 22.15: Alba- Darüşşafaka, 23.00: Canaria- G.Saray. Şampiyonlar Ligi: 18.00: Banvit-Radom, 20.30: Aris-Beşiktaş, Avrupa Kupası: 20.30: Kormend- B.Çekmece, Avrupa Ligi Bayanlar: 19.30: G.Saray-Kursk, 20.00: F.Bahçe-Yakındoğu
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
Toplam 5
Yorum
mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
Yorum
sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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