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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Avrupa mesaisi

    Avrupa mesaisi
    Basketbol'da bugün takımlarımız Avrupa sınavında. Eurocup: 22.15: Alba- Darüşşafaka, 23.00: Canaria- G.Saray. Şampiyonlar Ligi: 18.00: Banvit-Radom, 20.30: Aris-Beşiktaş, Avrupa Kupası: 20.30: Kormend- B.Çekmece, Avrupa Ligi Bayanlar: 19.30: G.Saray-Kursk, 20.00: F.Bahçe-Yakındoğu
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:28
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