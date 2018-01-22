Fenerbahçe, Göztepe'yi uzatmalarda rakip takım oyuncusu Kosanovic'in kendi kalesine attığı golle 2-1 mağlup etti ve zirve yarışında çok önemli bir galibiyet aldı. Bu maça Janssen, Neto ve Şener'in sakatlığı nedeniyle eksik çıkan sarı-lacivertliler, Giuliano'nun da sakatlanmasının ardından Trabzonspor deplasmanı öncesinde büyük şok yaşadı.

GIULIANO YOK, VALBUENA DÖNECEK Mİ?

Forma giydiği maçlarda gösterdiği performansla alkış toplayan fakat takım oyununu bozduğu gerekçesiyle teknik direktör Aykut Kocaman tarafından çoğunlukla yedek soyundurulan Mathieu Valbuena, kritik Trabzonspor maçında sahaya ilk 11'de çıkabilir.





HÜCUM HATTINDA JANSSEN DE YOK!

Vincent Janssen'in de sakatlığının devam etmesi ve bordo-mavili ekibe karşı forma giyemeyeceği göz önüne alındığında hücüm hattında yaratıcı bir oyuncuya ihtiyacı olan Kocaman'ın Valbuena'ya ilk 11'de şans vermesi ve Trabzonspor defansını yıpratması bekleniyor.



