Trabzonspor maçı öncesi kritik karar!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Valbuena'ya, Janssen ve Giuliano'nun yokluğunda Trabzonspor deplasmanında ilk 11'de görev verecek mi?
Fenerbahçe, Göztepe'yi uzatmalarda rakip takım oyuncusu Kosanovic'in kendi kalesine attığı golle 2-1 mağlup etti ve zirve yarışında çok önemli bir galibiyet aldı. Bu maça Janssen, Neto ve Şener'in sakatlığı nedeniyle eksik çıkan sarı-lacivertliler, Giuliano'nun da sakatlanmasının ardından Trabzonspor deplasmanı öncesinde büyük şok yaşadı.
GIULIANO YOK, VALBUENA DÖNECEK Mİ?
Forma giydiği maçlarda gösterdiği performansla alkış toplayan fakat takım oyununu bozduğu gerekçesiyle teknik direktör Aykut Kocaman tarafından çoğunlukla yedek soyundurulan Mathieu Valbuena, kritik Trabzonspor maçında sahaya ilk 11'de çıkabilir.
HÜCUM HATTINDA JANSSEN DE YOK!
Vincent Janssen'in de sakatlığının devam etmesi ve bordo-mavili ekibe karşı forma giyemeyeceği göz önüne alındığında hücüm hattında yaratıcı bir oyuncuya ihtiyacı olan Kocaman'ın Valbuena'ya ilk 11'de şans vermesi ve Trabzonspor defansını yıpratması bekleniyor.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:16
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
dr oz saçmalığa bak evine tv alıyorsun örneğin ama göstermesin diyebilirmisin.O zaman taraftar niye maça gelsinki keyif almayacaksa.boşadamsın
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
oktay şu zihniyeti taşıyandan başarı bekleyen insanlar bence hiç maça gitmesin.eğer oynadığın oyundan keyif almıyor yada vermiyorsan ne işin var
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HavalArda
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kısa süre önce Arda Başakşehire giderse o takım şampiyon olur dedik.Dediğimizin arkasındayız.Yani bizim GS'ye selam olsun.
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