CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    maçı öncesi kritik karar!

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> maçı öncesi kritik karar!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , Valbuena'ya, Janssen ve Giuliano'nun yokluğunda deplasmanında ilk 11'de görev verecek mi?

    Fenerbahçe, Göztepe'yi uzatmalarda rakip takım oyuncusu Kosanovic'in kendi kalesine attığı golle 2-1 mağlup etti ve zirve yarışında çok önemli bir galibiyet aldı. Bu maça Janssen, Neto ve Şener'in sakatlığı nedeniyle eksik çıkan sarı-lacivertliler, Giuliano'nun da sakatlanmasının ardından deplasmanı öncesinde büyük şok yaşadı.

    GIULIANO YOK, VALBUENA DÖNECEK Mİ?
    Forma giydiği maçlarda gösterdiği performansla alkış toplayan fakat takım oyununu bozduğu gerekçesiyle teknik direktör tarafından çoğunlukla yedek soyundurulan , kritik maçında sahaya ilk 11'de çıkabilir.


    HÜCUM HATTINDA JANSSEN DE YOK!
    Vincent Janssen'in de sakatlığının devam etmesi ve bordo-mavili ekibe karşı forma giyemeyeceği göz önüne alındığında hücüm hattında yaratıcı bir oyuncuya ihtiyacı olan Kocaman'ın Valbuena'ya ilk 11'de şans vermesi ve Trabzonspor defansını yıpratması bekleniyor.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    maçı öncesi kritik karar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN