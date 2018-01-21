Ve Eljif Elmas ilk kez kadroda
F.BAHÇE'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas, ilk kez bir Süper Lig maçında kadroya girdi. Sezon başında transfer edilen ancak 18 yaşını doldurmadığı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderilen listeye yazılamayan Elmas, Göztepe maçında yedekler arasında yer aldı. Hollanda'da Feyenoord'a transfer olan Robin van Persie'nin yerine ismi TFF'ye bildirilen 18 yaşındaki futbolcu, maçtan önce sarılacivertli taraftarların da desteğini aldı.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
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okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
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sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
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Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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