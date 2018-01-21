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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Ve ilk kez kadroda

    Ve Eljif Elmas ilk kez kadroda
    F.BAHÇE'nin Makedon futbolcusu , ilk kez bir Süper Lig maçında kadroya girdi. Sezon başında transfer edilen ancak 18 yaşını doldurmadığı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderilen listeye yazılamayan Elmas, Göztepe maçında yedekler arasında yer aldı. Hollanda'da Feyenoord'a transfer olan Robin van Persie'nin yerine ismi TFF'ye bildirilen 18 yaşındaki futbolcu, maçtan önce sarılacivertli taraftarların da desteğini aldı.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:21
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