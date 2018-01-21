Ozan Tufan’a tezahürat
Taraftarlar, yedek olan Valbuena’yı tribüne çağırdı; daha sonra ‘Ozan Tufan’ diye tempo tuttu
FENERBAHÇE'DE tribünler Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın tercihlerini protesto etti. Sarı-lacivertli taraftarlar kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılması beklenen Ozan Tufan'a karşılaşma öncesinde destek verdiler. Tribüne önce mücadeleye ilk 11'de başlaması beklenirken, sürpriz bir şekilde yedek kulübesinde başlayan Fransız yıldız Mathieu Valbuena'yı çağıran Fenerbahçeliler, daha sonra ise 'Ozan Tufan' diyerek tempo tuttular.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
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okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
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sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
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Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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