Ozan Tufan’a tezahürat

Taraftarlar, yedek olan Valbuena’yı tribüne çağırdı; daha sonra ‘Ozan Tufan’ diye tempo tuttu

FENERBAHÇE'DE tribünler Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın tercihlerini protesto etti. Sarı-lacivertli taraftarlar kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılması beklenen Ozan Tufan'a karşılaşma öncesinde destek verdiler. Tribüne önce mücadeleye ilk 11'de başlaması beklenirken, sürpriz bir şekilde yedek kulübesinde başlayan Fransız yıldız Mathieu Valbuena'yı çağıran Fenerbahçeliler, daha sonra ise 'Ozan Tufan' diyerek tempo tuttular.