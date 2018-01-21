CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’a tezahürat

    Ozan Tufan’a tezahürat

    Taraftarlar, yedek olan Valbuena’yı tribüne çağırdı; daha sonra ‘’ diye tempo tuttu

    FENERBAHÇE'DE tribünler Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın tercihlerini protesto etti. Sarı-lacivertli taraftarlar kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılması beklenen Ozan Tufan'a karşılaşma öncesinde destek verdiler. Tribüne önce mücadeleye ilk 11'de başlaması beklenirken, sürpriz bir şekilde yedek kulübesinde başlayan Fransız yıldız Mathieu Valbuena'yı çağıran Fenerbahçeliler, daha sonra ise 'Ozan Tufan' diyerek tempo tuttular.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ozan Tufan’a tezahürat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN