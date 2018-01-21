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    21 Ocak 2018, Pazar
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    SELÇUK’A BÜYÜK SEVGİ

    SELÇUK’A BÜYÜK SEVGİ
    'NİN iz bırakan isimlerinden, 12 yıl forma giyen , formasıyla Kadıköy'e ayak bastı. Eski takım arkadaşları, hocaları ve personelle hasret gideren tecrübeli orta saha, taraftarın da büyük ilgisiyle karşılaştı. Selçuk, maç öncesi tribünleri selamladı.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:42
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