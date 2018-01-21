SELÇUK’A BÜYÜK SEVGİ
FENERBAHÇE'NİN iz bırakan isimlerinden, 12 yıl forma giyen Selçuk Şahin, Göztepe formasıyla Kadıköy'e ayak bastı. Eski takım arkadaşları, hocaları ve personelle hasret gideren tecrübeli orta saha, taraftarın da büyük ilgisiyle karşılaştı. Selçuk, maç öncesi tribünleri selamladı.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
Yorum
Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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