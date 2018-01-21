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    21 Ocak 2018, Pazar
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    ‘3 Temmuz’un unutulmaması gerek’

    ‘3 Temmuz’un unutulmaması gerek’
    F.BAHÇE Spor Kulübü Komiteleri 1. Çalıştayı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Çalıştaya Başkan , Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, yönetici Metin Doğan, Genel Koordinatör Tamer Yelkovan ve Hedef 1 Milyon Üye Proje Koordinatörü Ece Köprek katıldı. Başkan Yıldırım, F.Bahçelilerin 3 Temmuz'u unutmaması gerektiğini ifade ederek, "Buradaki insanlan 3 Temmuz tarihini yaşamışlardır. Bunu iy idrak etmek lazım. Sizler o dönemde zahip çıkmasaydını belki bizler, baskılar karşısında susacak ve konuşmayacaktık. Sizlerin sayesinde ben ve arkadaşlarım dimdik durduk. Belki de kaderimize boyun eğecektik" ifadelerini kullandı.

    Yıldırım tribünde
    F.BAHÇE'DE Başkan Aziz Yıldırım, 1 yıl sonra tribündeki yerini aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği hak mahrumiyeti cezaları sona eren F.Bahçe Başkanı, yaklaşık 1 yıl sonra Göztepe maçını izledi. Yıldırım, protokol tribününde maçı takip etti.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:44
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