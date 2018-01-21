‘3 Temmuz’un unutulmaması gerek’
F.BAHÇE Spor Kulübü Komiteleri 1. Çalıştayı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Çalıştaya Başkan Aziz Yıldırım, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, yönetici Metin Doğan, Genel Koordinatör Tamer Yelkovan ve Hedef 1 Milyon Üye Proje Koordinatörü Ece Köprek katıldı. Başkan Yıldırım, F.Bahçelilerin 3 Temmuz'u unutmaması gerektiğini ifade ederek, "Buradaki insanlan 3 Temmuz tarihini yaşamışlardır. Bunu iy idrak etmek lazım. Sizler o dönemde zahip çıkmasaydını belki bizler, baskılar karşısında susacak ve konuşmayacaktık. Sizlerin sayesinde ben ve arkadaşlarım dimdik durduk. Belki de kaderimize boyun eğecektik" ifadelerini kullandı.
Yıldırım tribünde
F.BAHÇE'DE Başkan Aziz Yıldırım, 1 yıl sonra tribündeki yerini aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği hak mahrumiyeti cezaları sona eren F.Bahçe Başkanı, yaklaşık 1 yıl sonra Göztepe maçını izledi. Yıldırım, protokol tribününde maçı takip etti.
Yıldırım tribünde
F.BAHÇE'DE Başkan Aziz Yıldırım, 1 yıl sonra tribündeki yerini aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği hak mahrumiyeti cezaları sona eren F.Bahçe Başkanı, yaklaşık 1 yıl sonra Göztepe maçını izledi. Yıldırım, protokol tribününde maçı takip etti.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
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okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
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sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
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Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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