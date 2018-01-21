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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Rvp’den veda mesajı

    Rvp’den veda mesajı
    F.BAHÇE'DEN, Feyenoord'a transfer olan Hollandalı golcü , veda mesajı paylaştı. Sosyal medya hesabından F.Bahçe ve İstanbul'daki anılarından oluşan video paylaşan yıldız oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'u evim gibi hissettirdiğiniz ve misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Bu değerli ülkenin güzel insanlarına her şeyin en iyisini diliyorum, özellikle değerli F.Bahçe taraftarlarına gelecekte takımla beraber istedikleri başarıya ulaşmalarını canı gönülden istiyorum."
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:50
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