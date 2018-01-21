Rvp’den veda mesajı
F.BAHÇE'DEN, Feyenoord'a transfer olan Hollandalı golcü Robin van Persie, veda mesajı paylaştı. Sosyal medya hesabından F.Bahçe ve İstanbul'daki anılarından oluşan video paylaşan yıldız oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'u evim gibi hissettirdiğiniz ve misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Bu değerli ülkenin güzel insanlarına her şeyin en iyisini diliyorum, özellikle değerli F.Bahçe taraftarlarına gelecekte takımla beraber istedikleri başarıya ulaşmalarını canı gönülden istiyorum."
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 8
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okan ne yuva imiş be içine giren girene
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sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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