F.Bahçe tribünlerinde Ali Koç sesleri
Fenerbahçe-Göztepe maçında Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon sesleri yükseldi.
Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Göztepe müsabakasının ikinci yarısına başlarken tribünlerden Ali Koç sesleri yükseldi. Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon tezahüratları yapan kale arkasındaki taraftarlara daha sonrasında bütün stat eşlik etti.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:35
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