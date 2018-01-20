CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe tribünlerinde sesleri

    F.Bahçe tribünlerinde Ali Koç sesleri

    -Göztepe maçında başkan Fenerbahçe şampiyon sesleri yükseldi.

    'in 18. haftasında oynanan -Göztepe müsabakasının ikinci yarısına başlarken tribünlerden sesleri yükseldi. Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon tezahüratları yapan kale arkasındaki taraftarlara daha sonrasında bütün stat eşlik etti.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe tribünlerinde Ali Koç sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN