CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Valbuena farkı!

    Valbuena farkı!

    63. dakikada oyuna giren Fransız yıldız, 1 şut atıp, 5 ikili mücadele kazandı. 8 de orta yapan 33 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla takıma hareketlilik getirdi

    Süper Lig'in ilk yarısındaki karşılaşması sonrasında 5 maç kulübede oturan, ardından 17. haftada 'a karşı ilk 11'de başlayıp, dün akşam yine kulübeye çekilen Valbuena, oyuna girdikten sonra formu ile alkış aldı.

    Skora etki edemese de oynadığı 27 dakikada 1 şut atıp 5 ikili mücadele kazanan ve 8 orta yapan Valbuena, takımına hareketlilik getirerek galibiyetin mimarlarından oldu.

    Bu sezon sarı-lacivertlilerde 24 maçta 6 gol atan 33 yaşındaki futbolcu, 13 de asist yaparak en çok skora etki eden oyuncu durumunda.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Valbuena farkı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN