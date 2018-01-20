Valbuena farkı!
63. dakikada oyuna giren Fransız yıldız, 1 şut atıp, 5 ikili mücadele kazandı. 8 de orta yapan 33 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla takıma hareketlilik getirdi
Süper Lig'in ilk yarısındaki Osmanlıspor karşılaşması sonrasında 5 maç kulübede oturan, ardından 17. haftada Konyaspor'a karşı ilk 11'de başlayıp, dün akşam yine kulübeye çekilen Valbuena, oyuna girdikten sonra formu ile alkış aldı.
Skora etki edemese de oynadığı 27 dakikada 1 şut atıp 5 ikili mücadele kazanan ve 8 orta yapan Valbuena, takımına hareketlilik getirerek galibiyetin mimarlarından oldu.
Bu sezon sarı-lacivertlilerde 24 maçta 6 gol atan 33 yaşındaki futbolcu, 13 de asist yaparak en çok skora etki eden oyuncu durumunda.
Skora etki edemese de oynadığı 27 dakikada 1 şut atıp 5 ikili mücadele kazanan ve 8 orta yapan Valbuena, takımına hareketlilik getirerek galibiyetin mimarlarından oldu.
Bu sezon sarı-lacivertlilerde 24 maçta 6 gol atan 33 yaşındaki futbolcu, 13 de asist yaparak en çok skora etki eden oyuncu durumunda.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:23
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