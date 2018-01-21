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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Afrin'e tam destek

    Afrin'e tam destek

    Suriye'nin Afrin kentindeki hain teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na 34 bin 633 kişinin doldurduğu tribünlerde çok büyük destek vardı. İki skorbordda da "#ZeytinDalıHarekatı için Afrin'de olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in yanındayız. Muvaffakiyet dileriz. #AfrinOperasyonu" yazısı uzun süre kaldı

    'nin 'yle ikinci yarının açılış maçına taraftarlar yoğun bir ilgi gösterdi. Zirvenin 3 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Sarı-lacivertlileri, ligin ikinci yarısının ilk maçında taraftarı yalnız bırakmadı. Tribünlerin büyük kısmı dolarken, karşılaşmayı 34 bin 633 taraftar izledi. Göztepeli taraftarlar da kendileri için ayrılan misafir takım tribünün tamamını doldurdu. Maç öncesinde ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin alçak teröristlere yönelik başlattığı operasyona Kadıköy'de büyük destek vardı.

    ALÇAK TERÖRİSTLERE MESAJ
    FENERBAHÇE Kulübü'nün girişimiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı için Kadıköy'de büyük bir birlik örneği sergilendi. Stadın iki skorbordunda da "#ZeytinDalıHarekatı için Afrin'de olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in yanındayız. Muvaffakiyet dileriz. #AfrinOperasyonu" yazısı uzun süre kaldı. Tribünler alkışlarla destek verdi.

    ÖZEL MiSAFiRLER
    'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında, ve 'dan gelen 200 çocuk Göztepe karşılaşmasını tribünden izledi.Karşılaşmada çocuklara Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da eşlik etti
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 03:03
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