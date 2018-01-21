CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    hastaneye kaldırıldı

    <a href="/index/giuliano?id=774518a0-ce01-4f87-93c0-3ec1f4cfc01f" class="" rel="tag">Giuliano</a> hastaneye kaldırıldı

    'in 18. haftasındaki maçında omzundan sakatlanan oyuna devam edemedi. Brezilyalı yıldız hastaneye kaldırıldı.

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu 'nun karşılaşmasında omzu çıktı. Yıldız oyuncu hastaneye kaldırıldı.

    Fenerbahçe- karşılaşmasında Brezilyalı futbolcu 'nun omzu çıktı. Bir pozisyonda yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Giuliano'nun omzunun çıktığı anlaşılınca başarılı futbolcu vakit kaybetmeden hastaneye götürüldü.



    GIULANO TRABZONSPOR MAÇINDA YOK
    Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan maçın 72'nci dakikasında sakatlanan ve yerini Alper Potuk'a bırakan Giuliano'nun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Karşılaşmada omzu çıkan Giuliano'nun Liv Hospital'de yapılan müdahale ile tekrar omzu yerine yerleştirildi.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    hastaneye kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN