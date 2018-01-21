Giuliano hastaneye kaldırıldı
Süper Lig'in 18. haftasındaki Göztepe maçında omzundan sakatlanan Giuliano oyuna devam edemedi. Brezilyalı yıldız hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano'nun Göztepe karşılaşmasında omzu çıktı. Yıldız oyuncu hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında Brezilyalı futbolcu Giuliano'nun omzu çıktı. Bir pozisyonda yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Giuliano'nun omzunun çıktığı anlaşılınca başarılı futbolcu vakit kaybetmeden hastaneye götürüldü.
GIULANO TRABZONSPOR MAÇINDA YOK
Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan maçın 72'nci dakikasında sakatlanan ve yerini Alper Potuk'a bırakan Giuliano'nun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Karşılaşmada omzu çıkan Giuliano'nun Liv Hospital'de yapılan müdahale ile tekrar omzu yerine yerleştirildi.
Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında Brezilyalı futbolcu Giuliano'nun omzu çıktı. Bir pozisyonda yerde kalan ve oyuna devam edemeyen Giuliano'nun omzunun çıktığı anlaşılınca başarılı futbolcu vakit kaybetmeden hastaneye götürüldü.
GIULANO TRABZONSPOR MAÇINDA YOK
Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan maçın 72'nci dakikasında sakatlanan ve yerini Alper Potuk'a bırakan Giuliano'nun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Karşılaşmada omzu çıkan Giuliano'nun Liv Hospital'de yapılan müdahale ile tekrar omzu yerine yerleştirildi.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
Yorum
Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
Giuliano hastaneye kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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