Giuliano'nun omzu çıktı
F.Bahçe’nin Brezilyalı yıldızı Giuliano’nun Göztepe maçında omzu çıktı... Hastaneye kaldırılan sambacının MR’ı çekildi
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano, hastanelik oldu. Karşılaşmının bitiş düdüğünden sonra soyunma odasında ağrıları artan sambacının, sağlık heyetinin de talebi üzerine hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Omuzundaki ağrıları sebebiyle hastaneyi götürülen sambacının omzunun çıktığı ve MR'nın çekildiği belirtildi.
MiLLi TAKIMDAN YAKIN TAKiP
Bu arada Brezilya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Cleber Xavier ve Data Analiz Koordinatörü Fernando Lazaro, Fenerbahçeli Giuliano'yu tribünden takip etti. İstanbul'a teknik heyetten Lazaro ile gelen Xavier, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sarı- lacivertliler Brezilyalı oyuncuları Giuliano, Fernandao ve Josef de Souza'yla da bir araya geldi.
MiLLi TAKIMDAN YAKIN TAKiP
Bu arada Brezilya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Cleber Xavier ve Data Analiz Koordinatörü Fernando Lazaro, Fenerbahçeli Giuliano'yu tribünden takip etti. İstanbul'a teknik heyetten Lazaro ile gelen Xavier, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sarı- lacivertliler Brezilyalı oyuncuları Giuliano, Fernandao ve Josef de Souza'yla da bir araya geldi.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
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okan ne yuva imiş be içine giren girene
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sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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