Seri 15 maç oldu
Kanarya, Aykut Kocaman yönetiminde yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Sarı-lacivertli takım, 4'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 15 resmi maçta yenilgi görmezken, ligdeki son 11 maçında 7 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
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Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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