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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Seri 15 maç oldu

    Seri 15 maç oldu
    Kanarya, yönetiminde yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Sarı-lacivertli takım, 4'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 15 resmi maçta yenilgi görmezken, ligdeki son 11 maçında 7 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:17
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