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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Fener’de 4 eksik

    Fener’de 4 eksik
    F.BAHÇE'DE sakatlıkları bulunan Neto, Janssen ile Şener Özbayraklı kadroda yer almadı. Rehabilitasyon süreci devam eden Mehmet Ekici de forma giymedi. Dört futbolcudan sadece Janssen'in Trabzon maçına yetişebileceği belirtiliyor.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:15
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