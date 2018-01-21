CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Valbuena yine yedek!

    Valbuena yine yedek!
    'nin Fransız yıldızı Mathie Valbuena, Göztepe maçında yedekler arasında yer aldı. Ligdeki son Konyaspor maçında Soldado ve Janssen'in yokluğunda ilk 11'de forma giyen tecrübeli oyuncuyu yeniden kulübeye çekerken, sol kanatta Aatıf'a şans tanıdı. Valbuena, 63'te Aatıf'ın yerine oyuna dahil oldu.

    Kocaman'dan beklenen 11
    Kanarya , Göztepe karşısında beklenen onbir ile sahaya çıktı. Aykut Kocaman, Şener'in sakatlığında sağ bekte Isla'ya şans tanıdı. Stoper ikilisi Neustadter-Skrtel'den oluşurken, sol bekte İsmail Köybaşı görev yaptı. Orta sahada Josef-Topal ikilisini bozmayan Kocaman, kanatlarda Aatıf Chahechouhe ile Nabil Dirar'ı oynattı İleri uçta ise Giuliano ile Fernandao yer aldı.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Valbuena yine yedek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN