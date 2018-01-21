Valbuena yine yedek!
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathie Valbuena, Göztepe maçında yedekler arasında yer aldı. Ligdeki son Konyaspor maçında Soldado ve Janssen'in yokluğunda ilk 11'de forma giyen tecrübeli oyuncuyu Aykut Kocaman yeniden kulübeye çekerken, sol kanatta Aatıf'a şans tanıdı. Valbuena, 63'te Aatıf'ın yerine oyuna dahil oldu.
Kocaman'dan beklenen 11
Kanarya , Göztepe karşısında beklenen onbir ile sahaya çıktı. Aykut Kocaman, Şener'in sakatlığında sağ bekte Isla'ya şans tanıdı. Stoper ikilisi Neustadter-Skrtel'den oluşurken, sol bekte İsmail Köybaşı görev yaptı. Orta sahada Josef-Topal ikilisini bozmayan Kocaman, kanatlarda Aatıf Chahechouhe ile Nabil Dirar'ı oynattı İleri uçta ise Giuliano ile Fernandao yer aldı.
Kocaman'dan beklenen 11
Kanarya , Göztepe karşısında beklenen onbir ile sahaya çıktı. Aykut Kocaman, Şener'in sakatlığında sağ bekte Isla'ya şans tanıdı. Stoper ikilisi Neustadter-Skrtel'den oluşurken, sol bekte İsmail Köybaşı görev yaptı. Orta sahada Josef-Topal ikilisini bozmayan Kocaman, kanatlarda Aatıf Chahechouhe ile Nabil Dirar'ı oynattı İleri uçta ise Giuliano ile Fernandao yer aldı.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
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Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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