Van Persie gitti, Eljif Elmas geldi
Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas, ilk kez bir Süper Lig maçında kadroya girdi.
Sezon başında transfer edilen ancak 18 yaşını doldurmadığı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderilen listeye yazılamayan Elmas, Göztepe maçında yedekler arasında yer aldı.
Hollanda'da Feyenoord'a transfer olan Robin van Persie'nin yerine ismi TFF'ye bildirilen 18 yaşındaki futbolcu, maçtan önce sarı-lacivertli taraftarların da desteğini aldı.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:51
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