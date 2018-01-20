Nefes kesen maçta son sözü Fener söyledi!

14. dakikada uzun bir aradan sonra sahalara dönen Fernandao'nun golüyle sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla geçildi. İkinci yarıda Karabükspor'dan transfer edilen Poko sahneye çıktı. 59. dakikada kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.

Skor eşitlendikten sonra tempo daha da arttı. 90+3'te Milos Kosanovic'in kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe tekrar öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-lacivertliler, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 36 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Göztepe ise 30 puanla 6. sırada kaldı.



FERNANDAO BU SEZON İLK KEZ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Fernandao, bu sezon ilk kez Süper Lig maçında 11'de sahaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk 11'de forma şansı bulan Fernandao, ligde ise sadece 3 maçta sonradan oyuna girerek süre alabilmişti.

Fernandao, Süper Lig'de en son geçen sezon 17 Mart'ta sakatlandığı Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de oynamıştı. Brezilyalı futbolcu tam 29 hafta sonra ligde ilk 11'de forma giydi.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Göztepe karşısına 4 futbolcusunda yoksun çıktı.

Sakatlıkları devam eden Vincent Janssen, Luis Neto, Şener Özbayraklı kadroya dahil edilmedi.

Takımla çalışmalara başlayan Mehmet Ekici ise tam hazır olmadığı gerekçesiyle maç kadrosuna yazılmadı.

GİULİANO'YA TAKİP

Brezilya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Cleber Xavier, Fenerbahçeli futbolcu Giuliano Victor de Paula'yı izlemek için karşılaşmayı takip etti.

İstanbul'a teknik heyetten Fernando Lazaro ile gelen Xavier, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sarı-lacivertliler Brezilyalı oyuncuları Giuliano, Fernandao ve Josef de Souza'yla da bir araya geldi.

Giuliano, Brezilya Milli Takımı'nın son aday kadrosunda da yer almıştı.

KADIKÖY'DE ÖZEL MİSAFİRLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında, Erzurum ve Van'dan gelen 200 çocuk karşılaşmayı tribünden izledi.

Karşılaşmada çocuklara Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da eşlik etti.



Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, İsmail Şencan

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla (Dk. 63 Soldado), Neustaedter, Skrtel, İsmail Köybaşı, Dirar, Mehmet Topal, De Souza, Chahechouhe (Dk. 63 Valbuena), Fernandao, Giuliano (Dk. 72 Alper Potuk)

Göztepe: Beto, Tanju Kayhan, Kosanovic, Kadu, Schwechlen, Andre Castro, Selçuk Şahin, Tayfur Bingöl (Dk. 58 Poko), Gouffran (Dk. 90 Ömer Şişmanoğlu), Halil Akbunar (Dk. 67 Sabri Sarıoğlu), Jahovic

Goller: Dk. 15 Fernandao, Dk. 90+3 Kosanovic (Kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 59 Poko (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 12 Chahechouhe, Dk. 90+3 Alper Potuk, Skrtel (Maç bitince), Volkan Demirel (Maç bitince) (Fenerbahçe), Dk. 44 Kadu, Dk. 90+3 Andre Castro, Dk. 90+6 Tanju Kayhan, Selçuk Şahin (Maç bitince) (Göztepe)