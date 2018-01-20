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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Taraftar geri döndü!

    Taraftar geri döndü!

    Fenerbahçeli karşılaşamaya büyük ilgi gösterdi.

    Zirvenin 3 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertli takımı, ligin ikinci yarısının ilk maçında taraftarı yalnız bırakmadı.

    Tribünlerin büyük kısmı dolarken, karşılaşmayı yaklaşık 40 bin Fenerbahçe taraftarı izledi.

    Öte yandan, "" taraftar grubunun iki yıl önce vefat eden lideri Sefa Kalya anıldı. Okul Açık Tribünü'nde yapılan koreografiyle Sefa Kalya'nın dev bir posteri açıldı. Koreografinin altında ise "Sana söz Fenerbahçe'mizin yanında olacağız!" pankartı yer aldı.

    Göztepeli da kendileri için ayrılan misafir takım tribünün tamamını doldurdu.

    - Kadıköy'de özel misafirler

    Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında, Erzurum ve 'dan gelen 200 çocuk karşılaşmayı tribünden izledi.

    Karşılaşmada çocuklara Emniyet Genel Müdürü da eşlik etti.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:33
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