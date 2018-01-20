Taraftar geri döndü!

Zirvenin 3 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertli takımı, ligin ikinci yarısının ilk maçında taraftarı yalnız bırakmadı.

Tribünlerin büyük kısmı dolarken, karşılaşmayı yaklaşık 40 bin Fenerbahçe taraftarı izledi.

Öte yandan, "Genç Fenerbahçeliler" taraftar grubunun iki yıl önce vefat eden lideri Sefa Kalya anıldı. Okul Açık Tribünü'nde yapılan koreografiyle Sefa Kalya'nın dev bir posteri açıldı. Koreografinin altında ise "Sana söz Fenerbahçe'mizin yanında olacağız!" pankartı yer aldı.

Göztepeli taraftarlar da kendileri için ayrılan misafir takım tribünün tamamını doldurdu.

- Kadıköy'de özel misafirler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında, Erzurum ve Van'dan gelen 200 çocuk karşılaşmayı tribünden izledi.

Karşılaşmada çocuklara Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da eşlik etti.