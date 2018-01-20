Fernandao tam 1 yıl sonra!..

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk 11'de forma şansı bulan Fernandao, ligde ise sadece 3 maçta sonradan oyuna girerek süre alabilmişti.

Fernandao, Süper Lig'de en son geçen sezon 17 Mart'ta sakatlandığı Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de oynamıştı. Brezilyalı futbolcu tam 29 hafta sonra ligde ilk 11'de forma giydi.



1 YIL SONRA GELEN GOL

Sarı-lacivertliler, 15. dakikada Fernandao'nun attığı golle Göztepe karşısında 1-0 öne geçti. İsmail Köybaşı'nın falsolu kullandığı kornere, Fernandao kale önünde kafayı vurdu ve Göztepe ağlarını sarstı. Fernandao Süper Lig'deki son golünü 10 Mart 2017'deki Alanyaspor maçından kaydetmişti. Fernandao, tam 317 gün sonra Süper Lig'deki ilk golünü attı.