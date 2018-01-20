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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Fernandao tam 1 yıl sonra!..

    Fernandao tam 1 yıl sonra!..

    Bu sezon ilk kez maçında 11'de sahaya çıkan 'nin Brezilyalı santrforu Fernandao, 15. dakikada fileleri havalandırarak gol hasretini sonlandırdı.

    'nda ilk 11'de forma şansı bulan Fernandao, ligde ise sadece 3 maçta sonradan oyuna girerek süre alabilmişti.

    Fernandao, 'de en son geçen sezon 17 Mart'ta sakatlandığı maçında ilk 11'de oynamıştı. Brezilyalı futbolcu tam 29 hafta sonra ligde ilk 11'de forma giydi.

    1 YIL SONRA GELEN GOL
    Sarı-lacivertliler, 15. dakikada Fernandao'nun attığı golle karşısında 1-0 öne geçti. 'nın falsolu kullandığı kornere, Fernandao kale önünde kafayı vurdu ve Göztepe ağlarını sarstı. Fernandao Süper Lig'deki son golünü 10 Mart 2017'deki maçından kaydetmişti. Fernandao, tam 317 gün sonra Süper Lig'deki ilk golünü attı.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:42
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