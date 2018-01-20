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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    U17 takım ’da

    U17 takım Katar’da
    F.bahçe U17 Futbol Takımı, Uluslararası Alkass 2018 Futbol Turnuvasına katılacak. 21-31 Ocak tarihleri arasında Doha'da organize edilecek olan turnuvada U17 kategorisinde üst düzey 12 takım yer alacak. Sarı-lacivertlilerin mücadele edeceği B Grubu'ndaki rakipleri dünya devi Real Madrid ve Aspire Football.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:38
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