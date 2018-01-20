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    20 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kayıpsız başlayalım

    Kayıpsız başlayalım

    , ilk 6 maçın çok önemli olduğunu hatırlatıp, “Nasıl başlarsak öyle gider. Kazanıp lige ağırlığımızı koyalım” uyarısı yaptı

    Süper Lig'de ilk yarının son periyodunda yaptığı atakla yeniden şampiyonluk potasına giren Fenerbahçe, ikinci yarıya maçıyla start veriyor. Ülker Stadı'nda bu akşam saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertli takımın tek hedefi 3 puan. Teknik direktör , Göztepe'nin ligin iyi takımlarından birisi olduğunu ancak seyircilerinin de desteğiyle galip gelmek istediklerini söyledi.

    FORVETTE FERNANDAO OLACAK
    Tecrübeli hocanın, oyuncuları ile yaptığı toplantıda, "İlk 6 hafta bizim için çok önemli. Zincirin ilk halkası Göztepe. Nasıl başlarsak öyle gider. Saha ve seyirci avantajımızı iyi kullanarak lige kayıpsız başlamalıyız. Hepinizden ekstra fedakarlık bekliyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Kocaman, Janssen'in yokluğunda forvette Fernandao'ya şans verecek. Kanatlarda Aatıf ve Alper oynayacak.
    Emre BOL

    Stat dolarsa..
    ilk yarıda kaybettiği puanlarla, 'puan kaybetme kredisini' neredeyse tamamen bitirdi. Art arda gelen sakatlık haberleri Kocaman'ın canını sıkıyor. Sarı- lacivertliler kamp dönemini iyi çalışarak geçirdi. Güç ve dayanıklılık anlamında iyi durumdalar. Taktik olarak ise artık daha iyi bir ezbere sahipler... Göztepe karşısında tribünler dolarsa, saha ve seyirci avantajıyla F.Bahçe'nin bir adım önde olduğunu düşünüyorum.
    (Mini yorum Emre Bol)


    Fener'de 4 eksik
    SARI-lacivertli takımda sakatlıkları süren Vincent Janssen, Luis Neto ve Şener Özbayraklı, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. İdman açığı bulunan 'nin de riske edilmemesi bekleniyor. İyileşen Josef, ve Nabil Dirar ise teknik heyet görev verirse sahada yerini alacak.

    ..Ve Eljif kulübede
    Robin van Persie'nin gönderilmesiyle 14. yabancı olarak lisansı çıkarılan Eljif Elmas, Göztepe karşısında kulübede olacak. İlk kez bir maçında kadroya girecek olan Makedon oyuncu, Aykut Kocaman'dan şans bekleyecek.
    2 oyuncu sınırda

    Fenerbahçe'de üçer sarı kartı bulunan ve İsmail Köybaşı, bu akşamki mücadelede sarı kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Trabzonspor derbisinde cezalı duruma düşecek.

    Süper Lig'de sezonun flaş takımları arasında yer alan Göztepe, ilk yarıyı 30 puanla 6'ncı sırada tamamlamıştı.

    Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde 4'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 14 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig'deki son 10 maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

    Fenerbahçe ile Göztepe ligde 48. kez karşılaşacak. Geride kalan maçların 21'ini Kanarya, 7'sini Göztepe kazandı. 19 müsabaka berabere bitti. Gollerde de Fenerbahçe'nin 71-31 üstünlüğü bulunuyor.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:51
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