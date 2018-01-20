Kayıpsız başlayalım
Aykut Kocaman, ilk 6 maçın çok önemli olduğunu hatırlatıp, “Nasıl başlarsak öyle gider. Kazanıp lige ağırlığımızı koyalım” uyarısı yaptı
FORVETTE FERNANDAO OLACAK
Tecrübeli hocanın, oyuncuları ile yaptığı toplantıda, "İlk 6 hafta bizim için çok önemli. Zincirin ilk halkası Göztepe. Nasıl başlarsak öyle gider. Saha ve seyirci avantajımızı iyi kullanarak lige kayıpsız başlamalıyız. Hepinizden ekstra fedakarlık bekliyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Kocaman, Janssen'in yokluğunda forvette Fernandao'ya şans verecek. Kanatlarda Aatıf ve Alper oynayacak.
Emre BOL
Stat dolarsa..
Fenerbahçe ilk yarıda kaybettiği puanlarla, 'puan kaybetme kredisini' neredeyse tamamen bitirdi. Art arda gelen sakatlık haberleri Kocaman'ın canını sıkıyor. Sarı- lacivertliler kamp dönemini iyi çalışarak geçirdi. Güç ve dayanıklılık anlamında iyi durumdalar. Taktik olarak ise artık daha iyi bir ezbere sahipler... Göztepe karşısında tribünler dolarsa, saha ve seyirci avantajıyla F.Bahçe'nin bir adım önde olduğunu düşünüyorum.
(Mini yorum Emre Bol)
Fener'de 4 eksik
SARI-lacivertli takımda sakatlıkları süren Vincent Janssen, Luis Neto ve Şener Özbayraklı, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. İdman açığı bulunan Mehmet Ekici'nin de riske edilmemesi bekleniyor. İyileşen Josef, İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar ise teknik heyet görev verirse sahada yerini alacak.
..Ve Eljif kulübede
Robin van Persie'nin gönderilmesiyle 14. yabancı olarak lisansı çıkarılan Eljif Elmas, Göztepe karşısında kulübede olacak. İlk kez bir Süper Lig maçında kadroya girecek olan Makedon oyuncu, Aykut Kocaman'dan şans bekleyecek.
2 oyuncu sınırda
Fenerbahçe'de üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı, bu akşamki mücadelede sarı kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Trabzonspor derbisinde cezalı duruma düşecek.
Süper Lig'de sezonun flaş takımları arasında yer alan Göztepe, ilk yarıyı 30 puanla 6'ncı sırada tamamlamıştı.
Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde 4'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 14 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig'deki son 10 maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.
Fenerbahçe ile Göztepe ligde 48. kez karşılaşacak. Geride kalan maçların 21'ini Kanarya, 7'sini Göztepe kazandı. 19 müsabaka berabere bitti. Gollerde de Fenerbahçe'nin 71-31 üstünlüğü bulunuyor.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:51
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"Biz 3 ay için gelmiyoruz"
Toplam 2
Yorum
metinn arkadas 3 ayligina diyerek kimi kandiriyorsun gs gibi bir klup erken secim karari almis ise sonuna kadar gideceksin korkma bu kadar kimseden
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Fenerbahçe'den resmi açıklama
Toplam 4
Yorum
ibrahim bu şu demek ali koç sana güle güle:Gel de söyleme şimdi. Kimler kimlerle beraber...!
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Kupada eşleşmeler belli oldu
Toplam 53
Yorum
Sağlam seri başı oldukları için eşleşmemiş..
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