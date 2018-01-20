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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    ‘Görev telakki ederim’

    ‘Görev telakki ederim’
    da anlaşma için şunları söyledi: "Uzun yıllar sürmesini umduğumuz bir sponsorluk yaptık. Ortak sevdamız olan Fenerbahçemizi maddi anlamda güçlendirmek, rakipleri ile mücadelede güçlü olmasını sağlamak her F.Bahçeli'nin görevidir. Kulübümüze destek sağlamayı bir görev olarak telakki etmekteyim."
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:19
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