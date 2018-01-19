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    19 Ocak 2018, Cuma
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    - F.Bahçe Doğuş

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a> - F.Bahçe Doğuş
    THY Avrupa Ligi'nde - Doğuş karşı karşıya gelecek. Selim sırrı Tarcan Salonu'ndaki maç 20.30'da başlıyacak. A.Efes-F.Bahçe Doğuş maçı, erkek basketbolunda Avrupa arenasındaki 60. Türk derbisi olacak. A. Efes ile , Avrupa'da 12. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin rakibine karşı galibiyet sayısında 9-2 üstünlüğü bulunuyor
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:29
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