Jannsen’den büyük söz
Ligin ilk yarısını 2 golle tamamlayan Vincent Janssen, ikinci devre öncesi taraftara söz verdi. İlk yarıda talihsiz maçlar çıkardığını söyleyen Hollandalı forvet, "Sonuçta önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması ama ben de atacağım gollerle takımımın başarısına katkı sağlamak istiyorum. İşimiz kolay olmayacak biliyorum ama ikinci yarıda en az 10 gol atacağıma inanıyorum. Rakipler bize karşı ekstra bir motivasyonla oynuyor. Tabii ki bu bizim için mazeret değil. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve mutlu sona ulaşmaya çalışacağız" sözlerini sarfetti.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
Yorum
Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
-
Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
Toplam 8
Yorum
Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
-
Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
Jannsen’den büyük söz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.