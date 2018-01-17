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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Jannsen’den büyük söz

    Jannsen’den büyük söz
    Ligin ilk yarısını 2 golle tamamlayan Vincent , ikinci devre öncesi taraftara söz verdi. İlk yarıda talihsiz maçlar çıkardığını söyleyen Hollandalı forvet, "Sonuçta önemli olan 'nin kazanması ama ben de atacağım gollerle takımımın başarısına katkı sağlamak istiyorum. İşimiz kolay olmayacak biliyorum ama ikinci yarıda en az 10 gol atacağıma inanıyorum. Rakipler bize karşı ekstra bir motivasyonla oynuyor. Tabii ki bu bizim için mazeret değil. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve mutlu sona ulaşmaya çalışacağız" sözlerini sarfetti.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:29
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