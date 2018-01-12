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    12 Ocak 2018, Cuma
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    şoku!

    Neto şoku!

    Adalesinde zorlamaya bağlı ödem oluşan Portekizli stoper, tedaviye alındı

    Eksiklerin dönmesini bekleyen , 'nun sakatlanmasıyla yeni bir üzüntü yaşadı. Portekizli stoperin adalesinde zorlanmaya bağlı ödem tespit edildi. Bir süre takımdan ayrı çalışacağı belirtilen Neto, hazırlık maçında da görev alamayacak. Tedavisine başlanan Neto'nun kupada İstanbulspor ile oynanacak maçta da forma giymesinin zor olduğu, ligdeki Göztepe karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacağı ifade edildi.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:17
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