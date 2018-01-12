Hocam, ne olur beni idmana çıkar!









Mehmet Ekici, Kocaman’a böyle yalvarınca kontrollü olarak takımla çalışmaya başladı Fenerbahçe 'ye geldiğinden bu yana sakatlıklarla boğuşan Mehmet Ekici , takımla idmana çıkmak için Aykut Kocaman'dan izin istedi. Temmuz ayından bu yana 4 kez sakatlık yaşayan, Antalya'da da ayrı çalışan tecrübeli futbolcu, "Hocam, ben buraya büyük hayallerle geldim. Artık kendimi göstermek istiyorum. Bunun için bir an önce takımla antrenmanlara başlamalıyım" dedi. Bunun üzerine Mehmet'in dün takımla çalışmasına izin verildi. Ancak, sağlık kurulunun uyarısı nedeniyle Ekici kontrollü olarak çalışmalara dahil edilecek. Fiziksel eksiklerini gidermeden asla maçlara çıkarılmayacak. Mehmet'in ligin ikinci haftasından itibaren süre bulmaya başlaması bekleniyor. 12 Ocak 2018, Cuma Güncelleme: 02:14 Etiketler: Mehmet Ekici, Fenerbahçe







