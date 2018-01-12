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    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Hocam, ne olur beni idmana çıkar!

    Hocam, ne olur beni idmana çıkar!

    , Kocaman’a böyle yalvarınca kontrollü olarak takımla çalışmaya başladı

    'ye geldiğinden bu yana sakatlıklarla boğuşan , takımla idmana çıkmak için Aykut Kocaman'dan izin istedi. Temmuz ayından bu yana 4 kez sakatlık yaşayan, Antalya'da da ayrı çalışan tecrübeli futbolcu, "Hocam, ben buraya büyük hayallerle geldim. Artık kendimi göstermek istiyorum. Bunun için bir an önce takımla antrenmanlara başlamalıyım" dedi. Bunun üzerine Mehmet'in dün takımla çalışmasına izin verildi. Ancak, sağlık kurulunun uyarısı nedeniyle Ekici kontrollü olarak çalışmalara dahil edilecek. Fiziksel eksiklerini gidermeden asla maçlara çıkarılmayacak. Mehmet'in ligin ikinci haftasından itibaren süre bulmaya başlaması bekleniyor.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:14
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