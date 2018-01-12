;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    İspanya’ya F.Bahçe damgası

    İspanya’ya F.Bahçe damgası

    Ünlü dergisi Gigantes del Basket’in Valencia’daki törende sarı-lacivertlilere 3 ödül verildi. Obradovic, ‘Basketbol efsanesi’, Gherardini, ‘En başarılı menajer’, Jan Vesely de, ‘En spektaküler basketbolcu’ unvanını aldı

    Son Avrupa Şampiyonu Doğuş'a büyük onur... İspanya'nın önde gelen dergilerinden Gigantes del Basket, sarı-lacivertlilere 3 ödül birden verdi. Dünya basketbolunun önemli isimlerinin yer aldığı Valencia'daki L'Alqueria del Basket Salonu'nda gerçekleştirilen törene Fenerbahçe damgasını vurdu. Sarı-lacivertlilerin başantrenörü Zeljko Obradovic, 'Basketbol efsanesi' ödülünü alırken genel menajer Maurizio Gherardini, 'En başarılı genel menajer', Jan Vesely de, 'En spektaküler basketbolcu' dalında zirveye çıktı. Obradovic ve Gherardini, geceye katılırken organizasyonda yer alamayan Vesely bir teşekkür videosu yayınlandı.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İspanya’ya F.Bahçe damgası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN