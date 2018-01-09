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    09 Ocak 2018, Salı
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    Seri katil Alper Aşçı!

    Seri katil Alper Aşçı!
    'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın yardımcılarından kondisyoner Doç. Dr. Alper Aşçı'ya futbolcular 'seri katil' lakabını taktı. Sarı-lacivertli oyuncular, kampta zorlu koşu programları hazırlayan Aşçı'ya "Maşallah hoca, sabah-akşam sanat yapıyorsun! En mutlu günlerin değil mi..." diyerek takılıyorlar.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:34
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