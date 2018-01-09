Mircea Lucescu’dan ziyaret
Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, önceki gün Fenerbahçe'nin Antalya'da kamp yaptığı oteli ziyaret etti. Rumen hoca beş dakikalık kısa ziyaretinde teknik direktör Aykut Kocaman ile ayak üstü sohbet edip futbolcularla selamlaştıktan sonra otelden ayrıldı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
Mircea Lucescu’dan ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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