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    09 Ocak 2018, Salı
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    ’dan ziyaret

    Mircea Lucescu’dan ziyaret
    Milli Takım Teknik Direktörü , önceki gün 'nin Antalya'da kamp yaptığı oteli ziyaret etti. Rumen hoca beş dakikalık kısa ziyaretinde teknik direktör ile ayak üstü sohbet edip futbolcularla selamlaştıktan sonra otelden ayrıldı.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:30
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