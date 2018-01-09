Herkesle yüzleşirim
Rakip golcülere meydan okuyan sarı-lacivertli stoper, “Özellikle kısa boylu ve hızlı oyunculara karşı oynamayı sevmem. Ama bu onlardan korkuyorum anlamına gelmez. Hepsiyle yüzleşmeye, onları durdurmaya hazırım” dedi
F.Bahçe'nin Slovak defans oyuncusu Martin Skrtel, Antalya'da basın mensuplarıyla bir sohbet gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcu, her soruya içtenlikle ve samimi yanıtlar verdi. İşte Skrtel'den satır başları: "Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamak beni çok mutlu ediyor. 1.5 yıllık daha anlaşmam var ve her anımı katkı yaparak geçirmek istiyorum. Sonrasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Benim temel görevim forvetleri durdurmak. Ama hiçbir forvetten çekinmem. Türkiye'de kaliteli golcüler var. Mesela Burak... Sadece 20 dakika oynamasına rağmen bize gol atmayı başardı. Özellikle kısa boylu ve hızlı oyunculara karşı oynamayı çok sevdiğimi söyleyemem. Ama bu onlardan korkuyorum demek değil elbette ki. Hepsiyle yüzleşmeye, onları durdurmaya hazırım. Eğer başarılı olmak istiyorsanız arkadaşlığa, birlik olmaya, çok çalışmaya iyi bir organizasyona, iyi bir taktiksel organizasyona ve yetenekli oyunculara ihtiyaç var. Bizim de burada oluşturmaya çalıştığımız bu. İyi yolda olduğumuzu düşünüyoruz."
ŞAMPİYON OLACAĞIZ
"Türkiye Ligi'nde takımlar birbirine kalite olarak çok yaklaştı. Ligin ilk dönemine bakarsak her takımın birbirini yenebildiğini gördük. Son derece ilgi çekici bir lig var şu anda ve birçok takım şampiyon olabilecek durumda. Skor anlamında istikrarı yakalayan takımın sezon sonunda mutlu sona ulaşacağını düşünüyorum. Biz özellikle ilk yarının ikinci döneminde kalitemizi ve neler yapabileceğimizi gösterdik. İnanıyorum ki bu şekilde devam edeceğiz ve sezon sonunda ligin en üst tarafında yer alan biz takım olacağız."
CENK, LUKAKU'NUN YERİNİ DOLDURUR
Cenk Tosun'un Premier Lig'de de başarılı olacağına inandığını belirten Skrtel, "Cenk kendisini ispatlamış bir oyuncu. Premier Lig'e gitmek orada oynamaktan daha zor bir durum. Cenk zor kısmı geride bıraktı. Dünyanın en iyi ligine çok büyük bir paraya gitti. Bu yüzden üzerinde büyük baskı olacak, beklentiler kesinlikle yüksek. Lukaku gibi harika işler yapmış bir oyuncunun yerini doldurmaya çalışacak. Ben Cenk'in bunu yapabileceğini düşünüyorum" dedi.
Kampta bataryamızı dolduruyoruz
Martin Skrtel, Antalya kampında çok sert ve ağır antrenmanlar yaptıklarını söylerken, "Şu anda bataryamızı doldurmaya ve ikinci yarıya hazır olmaya çalışıyoruz. Bizi nelerin beklediğini biliyoruz. İkinci yarıya iyi başlamak istiyoruz ama nisan ve mayıs ayını düşünmüyoruz. Maç maç ilerlememiz lazım" ifadelerini kullandı.
Tam dört saat tuvalette bekledim
Skrtel, TFF'nin geçen pazar günü yaptığı doping kontrolüyle ilgili olarak ise, "Bir odada tam dört saat boyunca tuvalete gidebilmeyi beklemek hiç de güzel bir durum değil. Bu da bizim hayatımızın ve futbolun bir parçası. Doping kontrolü nedeniyle antrenmanı da kaçırdım ama yapabilecek bir şeyimiz yok" açıklamasını yaptı.
ŞAMPİYON OLACAĞIZ
"Türkiye Ligi'nde takımlar birbirine kalite olarak çok yaklaştı. Ligin ilk dönemine bakarsak her takımın birbirini yenebildiğini gördük. Son derece ilgi çekici bir lig var şu anda ve birçok takım şampiyon olabilecek durumda. Skor anlamında istikrarı yakalayan takımın sezon sonunda mutlu sona ulaşacağını düşünüyorum. Biz özellikle ilk yarının ikinci döneminde kalitemizi ve neler yapabileceğimizi gösterdik. İnanıyorum ki bu şekilde devam edeceğiz ve sezon sonunda ligin en üst tarafında yer alan biz takım olacağız."
CENK, LUKAKU'NUN YERİNİ DOLDURUR
Cenk Tosun'un Premier Lig'de de başarılı olacağına inandığını belirten Skrtel, "Cenk kendisini ispatlamış bir oyuncu. Premier Lig'e gitmek orada oynamaktan daha zor bir durum. Cenk zor kısmı geride bıraktı. Dünyanın en iyi ligine çok büyük bir paraya gitti. Bu yüzden üzerinde büyük baskı olacak, beklentiler kesinlikle yüksek. Lukaku gibi harika işler yapmış bir oyuncunun yerini doldurmaya çalışacak. Ben Cenk'in bunu yapabileceğini düşünüyorum" dedi.
Kampta bataryamızı dolduruyoruz
Martin Skrtel, Antalya kampında çok sert ve ağır antrenmanlar yaptıklarını söylerken, "Şu anda bataryamızı doldurmaya ve ikinci yarıya hazır olmaya çalışıyoruz. Bizi nelerin beklediğini biliyoruz. İkinci yarıya iyi başlamak istiyoruz ama nisan ve mayıs ayını düşünmüyoruz. Maç maç ilerlememiz lazım" ifadelerini kullandı.
Tam dört saat tuvalette bekledim
Skrtel, TFF'nin geçen pazar günü yaptığı doping kontrolüyle ilgili olarak ise, "Bir odada tam dört saat boyunca tuvalete gidebilmeyi beklemek hiç de güzel bir durum değil. Bu da bizim hayatımızın ve futbolun bir parçası. Doping kontrolü nedeniyle antrenmanı da kaçırdım ama yapabilecek bir şeyimiz yok" açıklamasını yaptı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:24
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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