İdmanlara yakın takip
Fenerbahçeli futbolcular antrenmanlarda GP Sport Analyse polar saat takıyor. Bu sistemle antrenmandaki çalışma tempoları ve üzerlerine fazla yüksek binmesi nedeniyle oluşabilecek sakatlık riski belirleniyor. Oyuncuların kaydettikleri detaylı mesafe, hız, vücuda binen fizyolojik yük ile bireysel inişler çıkışları ortaya çıkıyor.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
-
"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
-
Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
İdmanlara yakın takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.