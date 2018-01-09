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    09 Ocak 2018, Salı
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    İdmanlara yakın takip

    İdmanlara yakın takip
    Fenerbahçeli futbolcular antrenmanlarda GP Sport Analyse polar saat takıyor. Bu sistemle antrenmandaki çalışma tempoları ve üzerlerine fazla yüksek binmesi nedeniyle oluşabilecek sakatlık riski belirleniyor. Oyuncuların kaydettikleri detaylı mesafe, hız, vücuda binen fizyolojik yük ile bireysel inişler çıkışları ortaya çıkıyor.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:17
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