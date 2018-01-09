‘Çoğunda bylock var’
FETÖ/PDY'nin şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan 108 sanığın yargılandığı davada 4. duruşma haftası dün başladı. F.Bahçe Kulübü'nün avukatlarından Naim Karakaya, "Sanıkların önemli bir kısmı 'bylock' kullanıcısı. Kamu görevlisi gibi değil özel düşünceyle, kumpas olgusuyla hareket ettiler" ifadelerini kullandı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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