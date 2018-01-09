‘Çoğunda bylock var’

FETÖ/PDY'nin şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan 108 sanığın yargılandığı davada 4. duruşma haftası dün başladı. F.Bahçe Kulübü'nün avukatlarından Naim Karakaya, "Sanıkların önemli bir kısmı 'bylock' kullanıcısı. Kamu görevlisi gibi değil özel düşünceyle, kumpas olgusuyla hareket ettiler" ifadelerini kullandı.