Kaleciler ‘pas’lanacak!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kalecilerin de bir libero gibi oyunun içinde olmasını isterken, geriden oyun kurma noktasında etkin rol oynamalarını arzuluyor. Antalya kampında bu amaçla kaleciler de pas organizasyonlarına katılıyor. Sarı-lacivertliler, dünkü çalışmalarını basına kapalı yaptı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
Kaleciler ‘pas’lanacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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