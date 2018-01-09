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    09 Ocak 2018, Salı
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    Kaleciler ‘pas’lanacak!

    Kaleciler ‘pas’lanacak!
    Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kalecilerin de bir libero gibi oyunun içinde olmasını isterken, geriden oyun kurma noktasında etkin rol oynamalarını arzuluyor. Antalya kampında bu amaçla kaleciler de pas organizasyonlarına katılıyor. Sarı-lacivertliler, dünkü çalışmalarını basına kapalı yaptı.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:35
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