İlk 5-6 maç çok zor

İkinci yarıda hatalarını en aza indirgemek zorunda olduklarını hatırlatan İsla, “Daha iyi takım olmak için uğraşıyoruz” dedi.

Mauricio İsla, ilk yarıda kişisel hatalardan çok puan kaybettiklerini, bunları bir daha tekrarlamamaları gerektiğini söyledi. FB TV'ye röportaj veren Şilili oyuncu, "İkinci yarıda her zaman yüzde yüzümüzle sahada olmalıyız. Çok zorlu maçlar bizi bekliyor. Fikstürün ilk kısmı çok daha zorlayıcı olacak. 5-6 çok zorlu maç var bizi bekleyen. Bu maçlar belirleyici olacak" dedi. Türkiye Ligi'nin de öven İsla, "Kesinlikle dünya sıralamasındaki yerinden çok daha kaliteli" ifadelerini kullandı.