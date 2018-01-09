Salih Uçan askeri kampta
Fenerbahçe'nin sezon başında Sion'a kiraladığı Salih Uçan, devre arasını askeri kampta geçiriyor. İsviçre ekibinin başkanı Christian Constantin, devreyi son sırada bitirmeleri halinde tüm futbolcuları askeri kampa alacağını söylemişti ve dediğini yaptı... Geceyi açık havada geçiren futbolculara kampta tam anlamıyla askeri kurallar uygulanıyor.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
Salih Uçan askeri kampta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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