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    09 Ocak 2018, Salı
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    askeri kampta

    <a href="/index/salih-ucan?id=074bcf71-d183-4365-b8ab-e1df406ed983" class="" rel="tag">Salih Uçan</a> askeri kampta
    Fenerbahçe'nin sezon başında Sion'a kiraladığı Salih Uçan, devre arasını askeri kampta geçiriyor. İsviçre ekibinin başkanı Christian Constantin, devreyi son sırada bitirmeleri halinde tüm futbolcuları askeri kampa alacağını söylemişti ve dediğini yaptı... Geceyi açık havada geçiren futbolculara kampta tam anlamıyla askeri kurallar uygulanıyor.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:37
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