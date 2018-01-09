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    09 Ocak 2018, Salı
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    'de sakatlık şoku!

    Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

    Futbol Takımı, 'de ikinci yarının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin iki yıldızı idmanı yarıda bıraktı.

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı.

    Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, top kapma ve pas çalışması ile devam etti. İdman, hücum organizasyonları ve şut çalışmasıyla sona erdi.

    Ağrıları olan Eljif Elmas ve Luis Neto, sakatlıkları süren Nabil Dirar, İsmail Köybaşı, Vincent Janssen ile Mehmet Ekici'ye özel bir antrenman programı uygulandı.

    Antrenman sırasında adalesinde sertleşme olan ve , tedbir amaçlı idmanı yarıda bıraktı.

    , ikinci yarı hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:35
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