Potada rakip Sakarya BB

Kanarya, yoğun fikstüründe maçları oynamaya devam ediyor. Önceki gün Euroleague'de Baskonia ile karşılaşan sarı- lacivertliler bugün Tahincioğlu Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde Sakarya BŞB'yi konuk edecek. 19.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.