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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Potada rakip Sakarya BB

    Potada rakip Sakarya BB
    Kanarya, yoğun fikstüründe maçları oynamaya devam ediyor. Önceki gün Euroleague'de Baskonia ile karşılaşan sarı- lacivertliler bugün Tahincioğlu Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde Sakarya BŞB'yi konuk edecek. 19.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:14
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