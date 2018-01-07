;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Bursa BB’yi ağırlayacak

    Bursa BB’yi ağırlayacak

    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında , Bursa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Metro Enerji Spor Salonu'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Sarı-lacivertli kulübün kadın voleybolcuları, taraftarları bu maça davet etti. Fenerbahçe, Eczacıbaşı Vitra ve Vakıfbank ile kıyasıya zirve mücadelesi veriyor.

    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursa BB’yi ağırlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN