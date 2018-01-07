Bursa BB’yi ağırlayacak

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Metro Enerji Spor Salonu'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Sarı-lacivertli kulübün kadın voleybolcuları, taraftarları bu maça davet etti. Fenerbahçe, Eczacıbaşı Vitra ve Vakıfbank ile kıyasıya zirve mücadelesi veriyor.