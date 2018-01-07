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    07 Ocak 2018, Pazar
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    ASKİ’yi devirdi

    ASKİ’yi devirdi
    F.Bahçe Kadın Basketbol Takımı deplasmanda ADANA ASKİ'yi 77-64'lük skorla mağlup etti. Baştan sona rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertlilerde Power 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Sarı-lacivertli oyuncular galibiyet sonrası sevinç yaşadı.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:13
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