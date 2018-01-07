ASKİ’yi devirdi

F.Bahçe Kadın Basketbol Takımı deplasmanda ADANA ASKİ'yi 77-64'lük skorla mağlup etti. Baştan sona rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertlilerde Power 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Sarı-lacivertli oyuncular galibiyet sonrası sevinç yaşadı.