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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Dayanıklılık idmanı yaptı

    Dayanıklılık idmanı yaptı
    Kanarya'nın Antalya kampı devam ediyor. Sarı-lacivertliler dünü çift antrenmanla geçirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki çalışmalarda kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı yapıldı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından idmanlar dar alanda çift kale maçla sona erdi. Sarı-lacivertliler çalışmalarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:10
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