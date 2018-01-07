Dayanıklılık idmanı yaptı

Kanarya'nın Antalya kampı devam ediyor. Sarı-lacivertliler dünü çift antrenmanla geçirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki çalışmalarda kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı yapıldı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından idmanlar dar alanda çift kale maçla sona erdi. Sarı-lacivertliler çalışmalarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.